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Espreso.tvОбщество"Бюджет недополучил 30,5 млн грн": в НАБУ рассказали о сути подозрения Омеляну

"Бюджет недополучил 30,5 млн грн": в НАБУ рассказали о сути подозрения Омеляну

19 июня в НАБУ заявили, что действия экс-министра инфраструктуры Омеляна по снижению портовых сборов квалифицированы по ч.2 ст.211 УК

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В бюро отметили, что по результатам работы следствия установили: бывший министр по декабря 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Также в НАБУ отметили, что Минфин выступал против сокращения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

"В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203, 5 млн грн получено 173, 1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии, Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели ", - говорится в заявлении.

Ч.2 ст.211 УК, которую инкриминируют Омеляну - "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах" грозит лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

  • Отметим, сам эксминистр Омелян после вручения подозрения отметил, что благодаря снижению портовых сборов морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис

 

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