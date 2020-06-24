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Espreso.tvОбществоБолтон рассказал, как Трамп относится к украинской власти

Болтон рассказал, как Трамп относится к украинской власти

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об отношении главы Белого дома Дональда Трампа к Украине

В интервью телеканалу Fox News Болтон заявил, что Трамп относился к украинской власти как к инструменту для достижения политических целей, в частности для компромата на своего соперника по выборам президента Джо Байдена.

Он подтвердил, что Трамп пытался добиться от украинской власти расследование Байдена.

Читайте также: "Они, бл *, напали на меня. Я с ними, бл *, не буду иметь дела": Трамп плохо отзывался об Украине, - мемуары Болтона

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" поступила в продажу 23 июня.

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, есть ли Финляндия частью России , и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем" , а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков" и заявил, что Болтон должен сесть в тюрьму за свои мемуары.

Джон Болтон в сентябре 2019 был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.

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