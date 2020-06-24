Болтон рассказал, как Трамп относится к украинской власти
В интервью телеканалу Fox News Болтон заявил, что Трамп относился к украинской власти как к инструменту для достижения политических целей, в частности для компромата на своего соперника по выборам президента Джо Байдена.
Он подтвердил, что Трамп пытался добиться от украинской власти расследование Байдена.
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Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" поступила в продажу 23 июня.
В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .
Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, есть ли Финляндия частью России , и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.
Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем" , а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков" и заявил, что Болтон должен сесть в тюрьму за свои мемуары.
Джон Болтон в сентябре 2019 был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.
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