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Espreso.tvОбществоСлабошпицкий - Мандзий: "Много на себя берете, госпожа"

Слабошпицкий - Мандзий: "Много на себя берете, госпожа"

Михаил Слабошпицкий
фото: facebook.com
Глава Координационного совета Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика, писатель и литературовед, лауреат Шевченковской премии Михаил Слабошпицкий ответил на письмо временной и.о. министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий с объяснением причин переноса летнего этапа конкурса на сентябрь

Об этом Слабошпицкий написал у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV.

"Наше обращение с абсолютно конструктивным предложением отвергнуто, как ответ двоечника на школьном экзамене", - заявил он.

Причиной этого, по мнению писателя, является то, что образовательным функционерам "Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика крайне не нравится и который они изо всех сил пытаются торпедировать, саботировать, маргинализировать".

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"Не знаю, кто такая Любомира Мандзий и каковы ее заслуги в украинской педагогике, но знаю, кто такие все те, которые подписали письмо. И каждый из них, без всякого преувеличения говоря, авторитетный, интеллектуально значимыми и более украиноцентричнее чем госпожа Мандзий. Нисколько не хочу ее обидеть, но все же посоветую: много на себя берете, госпожа Мандзий. К вам уже были в этом кресле такие решалы, как, скажем, одиозный Табачник, чье имя стало негативно нарицательным. Оставляем за собой право отстоять наше конструктивное предложение ", - отметил Слабошпицкий.

"Ваше же имя выносим на суд украинской общины. Вы же это спровоцировали", - подчеркнул глава координационного совета конкурса.

Справка

Это уже не первый скандал под председательством Мандзий в Минобразования, назначенной с началом президентства Зеленского.

Перед этим в министерстве появилась идея объединить в один школьный учебный курс украинский язык и литературу с зарубежной , а видеоуроки для учеников средних школ на карантин демонстрировались в перерывах между российской пропагандой в близких к Виктору Медведчуку телеканалах .

Также было ликвидировано министерскую комиссию по из школьного курса "Основы христианской этики" , а недавно образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил об угрозе возможного отмена ВНО, после чего Мандзий с трибуны Верховной Рады заверила, что в этом году ВНО все же состоится - с соблюдением всех санитарных требований (дезинфекция, маски и т.д.).

  • Напомним, представители попечительского и наблюдательного советов Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика заявляют о саботаже со стороны чиновников Министерства образования и науки Украины.
  • По этому поводу ними обнародовано обращение на имя президента Владимира Зеленского.
  • В свою очередь в МОН объяснили, почему летний этап конкурса им. Петра Яцика следует перенести на сентябрь .

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