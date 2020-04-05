Минобразования предлагает объединить в один предмет украинский язык и литературу с зарубежной. Этим делом должен заняться СНБО, - профессор Агеева

5 апреля, 2020, 11:15

На официальном сайте Министерства образования и науки Украины обнародован проект "Государственного стандарта базового среднего образования". Авторы документа предлагают "объединить украинский язык, украинскую и зарубежную литературы" в "интегрированный предмет" "украинский язык"

Об этом заявила украинский литературовед, доктор филологических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЛитАкцент .

По ее мнению, подобное предложение представляет угрозу государственной безопасности Украины и "этим странным и опасным делом должна была немедленно заняться СНБО".

"Но учитывая сложную ситуацию в стране попробуем преодолеть проблему без ее вмешательства. Я не шучу, потому что речь идет не больше и не меньше, как о посягательстве на важнейшие базовые основы национально-культурной идентичности, а значит о серьезных потерях в гибридной войне, уже столько продолжается ", - подчеркнула Агеева.

По словам ученой, исключить из школьной программы украинскую литературу - это верный способ лишить национально-культурной идентичности.

"Или авторы проекта" Государственного стандарта базового среднего образования ставят перед собой как раз эту задачу? Если так, то они все сделали безупречно правильно! Несколько лет не учить Григория Сковороду, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Лесю Украинку - и их портреты останутся только некими милыми изображениями на наших чуть ли не самых литературниших в мире деньгах. Больше мы ничего о них не знать. Выгнать из школ учителей украинской словесности - и действительно вскоре станет безразлично, под каким памятником назначать свидания ", - добавила Агеева.

Также подобное нововведение повлечет за собой уменьшение количества учителей-филологов в школах и, как обращает внимание профессор, неизбежно ослабит историческую память и национальное сознание украинский.

"Российский президент Путин в последнее время очень проникся украинским прошлым. В частности, помним, заявил, что украинцев придумал то ли Потоцкий, то ли австрийский генштаб во время Первой мировой. Кто бы мог подумать, что выдуманная при начале ХХ века "австрийская интрига" вновь послужит великодержавной имперской пропаганде ?! Так вот, если не изучать нашу богатейшее барокко наследство, если не иметь представления, что там писал Сковорода и Котляревский, кому посвящал свои стихи гетман и поэт Мазепа, - то и исключить выдающуюся роль Потоцкого как фокусника, который достал из волшебного шляпу Украины, будет никак. Придумали австрийские генералы, и все. Когда мы не знаем своего писательства (может, у нас его и не было?), то чем же мы отличаемся от других народов? Почему не хотим стать федеральным округом соседнего государства? Даже в худшие десятилетия сталинского большого террора украинскую литературу сокращали, маргинализувалы в школьных программах, но изъять вовсе не решились ", - пояснила Агеева.

Появится также угроза русификации, сказала она.

"Кроме того, стоит обратить внимание, что дьявол, как большей частью скрывается в деталях; вот и эти часы могут еще распределяться на изучение языков национальных меньшинств, и тогда получится, что и русских классиков, - а о них соответствующая меньшинство точно не забудет! - будут изучать в курсе украинского языка. Пушкин на уроках украинского языка - это же крутым черносотенцам и не снилось даже такое достижение! ", - отметила профессор.

Непосредственно текст проекта "Государственного стандарта базового среднего образования" можно скачать по этой ссылке .