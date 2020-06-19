Все получат маски и продезинфицируют руки, - Мандзий назвала алгоритмы проведения ВНО

19 июня, 2020, 11:37

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о проведении ВНО

Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Еспресо.TV .

"ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача. Сейчас у нас все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля. В 2020 году на основную сессию ВНО зарегистрировалось 379 493 участников. Для всех участников УЦОКО подготовил 82890 аудиторий . Чтобы тестирование прошло в безопасных условиях совместно с партнерами закуплено и доставлено в области 3230104 маски, 3250 бесконтактных термометров, 11630 комплектов для защиты медиков, 104382 литра антисептиков и 28100 литров дезинфицирующих средств. для проведения ВНО привлечено 242 650 работников и 11 630 медиков. 17 областей уже доставили средства индивидуальной защиты во все пункты тестирования. 7 других областей и город Киев заканчивают подвоз необходимых средств сегодня и в понедельник ", - сообщила Мандзий.

Готовность пунктов тестирования контролирует Госпотребслужба в соответствии со специальным протоколом.

"Мы разработали безопасные алгоритмы действий по проведению и подвоз участников ВНО. В личных кабинетах участников размещены видеоинструкции по правилам прохождения ВНО. Алгоритм действий по проведению ВНО: все получили приглашение с определенным временем входа в место тестирования. Участники самостоятельно или организованным транспортом будут довезени в пункт тестирования. к пункту тестирования участники допускаются с 9:50 до 10:50. на улице перед пунктом тестирования, в коридорах самих пунктов необходимо соблюдать социальной дистанции и участники об этом будут уведомлены и уже знают. на входе участникам будет проводиться термометрия и оценка на признаки острого респираторноного заболевания. Получат все маски и смогут продезинфицировать руки. После идентификации участник проходит к своей аудитории. По указателям к своей аудитории подходит участник и еще раз проходит идентификацию ", - отметила Мандзий.

Она добавила, что после завершения тестирования участник сдает бланк и на выходе из пункта тестирования выбрасывает использованную маску в определенную урну. Каждый шаг участника является продуманным.

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