В МОН объяснили, почему летний этап конкурса им. Петра Яцика следует перенести на сентябрь
Документ датирован 19 июня 2020 года. Он посвящен вопросу работы жюри конкурса, которая была невозможной весной из-за общенационального карантина и работу которой летом просит обеспечить оргкомитет, передает Еспресо.TV.
Копию письма Слабошпицкий приводит на своей странице.
"Считаем целесообразным организовать работу жюри ХХ Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика в сентябре", - отвечает Мандзий.
По ее словам, это потому что "июнь-август - отпускная компания педагогических работников".
"Также многие учителя приобщаются к проведению ВНО", - добавляет она.
А "отменять" или "переформатировать" уже утвержденный состав жюри или привлекать к нему киевлян в Минобразования не считают нужным.
Состав жюри, отметим, утверждается в соответствии с предложениями областных департаментов образования.
Сам конкурс состоялся 29 февраля. Подведение его итогов должно было пройти 23-28 марта, что было отменено из-за карантина.
- Напомним, представители попечительского и наблюдательного советов Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика заявляют о саботаже со стороны чиновников Министерства образования и науки Украины.
- По этому поводу ними обнародовано обращение на имя президента Владимира Зеленского .
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