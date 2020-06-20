В МОН объяснили, почему летний этап конкурса им. Петра Яцика следует перенести на сентябрь

20 июня, 2020, 16:10

Временная и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий направила письмо на имя главы Координационного совета Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика, известного писателя и литературоведа, Шевченковского лауреата Михаила Слабошпицкого

Документ датирован 19 июня 2020 года. Он посвящен вопросу работы жюри конкурса, которая была невозможной весной из-за общенационального карантина и работу которой летом просит обеспечить оргкомитет, передает Еспресо.TV.

Копию письма Слабошпицкий приводит на своей странице.

"Считаем целесообразным организовать работу жюри ХХ Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика в сентябре", - отвечает Мандзий.

По ее словам, это потому что "июнь-август - отпускная компания педагогических работников".

"Также многие учителя приобщаются к проведению ВНО", - добавляет она.

А "отменять" или "переформатировать" уже утвержденный состав жюри или привлекать к нему киевлян в Минобразования не считают нужным.

Состав жюри, отметим, утверждается в соответствии с предложениями областных департаментов образования.

Сам конкурс состоялся 29 февраля. Подведение его итогов должно было пройти 23-28 марта, что было отменено из-за карантина.

Напомним, представители попечительского и наблюдательного советов Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика заявляют о саботаже со стороны чиновников Министерства образования и науки Украины.

По этому поводу ними обнародовано обращение на имя президента Владимира Зеленского .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb