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Espreso.tvОбществоВ Минобразования ликвидирована Комиссия по основам христианской этики. Документ

В Минобразования ликвидирована Комиссия по основам христианской этики. Документ

На этой неделе Министерство образования и науки Украины ликвидировало Комиссию по основам христианской этики, которая на протяжении длительного времени утверждала программы и учебно-методические пособия по основам христианской этики, предоставляя им соответствующий гриф

Об этом сообщил профессор Острожской академии Василий Жуковский, который привел копию приказ и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий №641 от 18 мая 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на религиозное издание Слово о слове .

"Министерство образования и науки Украины на днях совершило своеобразную диверсию против извечных духовно-нравственных ценностей, на которых строится жизнь украинского народа. Речь идет о ликвидации Комиссии по основам христианской этики, которая на протяжении длительного времени утверждала программы и учебно-методические пособия по основам христианской этики, предоставляя им гриф ", - отметил профессор.

Это решение он рассматривает как "недоразумение, недружественный акт, своеобразный демонтаж лучших традиций украинского народа, неуважение к духовно-нравственным ценностям, непонимание природы человеческой личности, радикальное обеднение учебно воспитательного процесса, ограничения предоставленных конституционных прав исповедовать и выражать свои ценности и убеждения".

"Такие и подобные этому действия отдельные и четко показывают идеологическую ангажированность чиновников Минобразования, которые вместо того, чтобы заботиться о будущем нашего народа, действуют в угоду иностранным фондам и правительствам, внедряя в образование гендерную идеологию", - добавляет в свою очередь "Слово о слове" .

  • Напомним, МОН также не возвращает в школы курс "Основы семьи".

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