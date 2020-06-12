16 июня, 2020, 07:03

Татьяна Зинченко

Украинский язык - один из древнейших языков мира, а еще - один из самых распространенных и самых мелодичных. Что делать, чтобы общение на нем считалось за честь?

Станно задавать такие вопросы в своей стране. Наверное, ни в одной стране не возникает вопросов: "Какой у нас государственный язык?" или "Какой язык лучший в мире?». Каждый народ скажет, что его язык - самый лучший на земле, и это будет правильно, потому что свое всегда лучше.

Ненормально и неестественно отгораживаться от своего и считать его второсортным, несовершенным, а еще хуже - стесняться. Горько, что именно это наблюдается у нас, когда именно твой язык, на котором ты общаешься с миром, который перенял от матери и каким искренне дорожишь, считают второсортным.

Конечно, как и в каждом вопросе, в этом можно найти свои причины и последствия. Одна из таких - запреты языка, его геноцид, уничтожение в прошлом, недостаточный объем знаний о родном языке, который нам был доступен, и небольшой опыт, неполный спектр его раскрытия.

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Однако, несмотря на это, все-таки следует отметить и приятную тенденцию: в последнее время украинский язык для очень многих украинцев все-таки становится приоритетным.

И все же вопрос языка виснет в воздухе и по сей день. И по сей день он болезнен, вызывает немало дискуссий, иногда набирают довольно неприятных поворотов, свидетелем которых и я часто бываю в сети. Некоторые говорят, что этот вопрос нам бросают, как кость, чтобы мы грызлись. Некоторые - еще это не вопрос: общайся на любом языке. Другие - принципиально за свой, родной и свободен.

Мы, значит, должен быть и языку!

Еспресо.TV всегда занимало принципиальную позицию: есть народ - есть язык, иначе быть не может! И этой публикацией мы начнем цикл языковедческих исследований - от времен зарождения до современности. Спросим у языковедов, историков, законодателей, что же происходит на нашем языке и почему мы до сих пор спорим: быть или не быть ему на своей земле? Где-то должен быть ответ и где-то должно быть решение. Язык, как ни крути - наша духовность, способ выражения наших мыслей, язык наших далеких предков, в конце концов язык народа - это самый фактор, который идентифицирует нас как народ. Потому что если у нас не будет языка, как мы будем называться в мире?

Украинский язык в Украине - норма, а не исключение!

Людмила Терещенко, преподаватель украинского языка в Хмельницком национальном университете (кафедра славянской филологии) говорит, что язык - это ген нации, который надо будить, о котором напоминать. "Мои студенты допускают суржик, даже когда прошу их, и когда убеждаю, и когда исправляю - все равно сбиваются на суржик. Некоторые - и на русский в разговорах частных. И вот что сделать? Где какой-то ген у нас заклинило ли ...

Язык у нас - вопрос болезненный и наболевший. Ведь сколько не пытаемся победить в себе малороссов, но все же всплывают они снова и снова. Такое впечатление, что вирусом существуют и мутируют те все противники украинского языка в Украине ".

"Большинство малороссов сами весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, испорченный влиянием на него Польши…" - Валуевский циркуляр 1863 года.

Мы все знаем этот пресловутый циркуляр, однако время идет, а языковой вопрос до сих пор дискутируется среди нас, носителей языкового кода. Почему ?.

"Никогда языковой вопрос в Украине не будет проходить легко"

Это сказал директор Института украинского языка Павел Гриценко на заседании Конституционного суда по языковому вопросу.

"Никогда языковой вопрос в Украине не будет проходить легко. Никогда не будет решаться он без большего или меньшего возмущения, - сказал Павел Гриценко. - Первым понятие" рускоязичное население "использовал министр закордноних дел СССР Андрей Козырев. Это название выросло из недр КПСС и КГБ , которые уже видели, что Советский союз разваливается и надо искать те зацепки, которые будут давать право держать его вместе ".

"Так называемая русскость у нас имеет два значения. Первое: росияне, давно приехали к нам, уже поколения 4-5 живут здесь, они лелеют это, это их среда. Вторая: это те, кому советская власть не позволила получить образование на украинском языке. Та часть, как по каким-то жизненных обстоятельств была вынуждена перейти на русский язык. Им надо лишь импульс - и они перейдут на украинский ".

Доктрина вымешивания народов

"1871 была создана первая карта, которая показывала пределы распространении украинского языка. Ту карту позже Сталин перекроил по-своему. Поэтому значительная часть украиноязычной территории, которая существовала в то время: вся Кубань, все Ставрополья, большая часть Воронежской области, другие территории - это все украиноязычное население. На этой карте комментарий, если было меньше 60 процентов, то специальным значком сказывалось. Это очень было все точно передано.

Сюда идет Берестейщина, Брестская область, сюда идет часть Польши только под Люблина, Восточная Словакия, Южная Гуцульщина и Южная Буковина. Это все - украиноязычные земли. Украина никогда не выставляла территориальных претензий, оставаясь на уровне высокого международного права.

Поэтому миф о российском Донбассе, когда еще 200 км на восток была Украина - результат большей или меньшей реализации вымешивания народов. Это доктрина вымешивания. Русский язык в Украине не под угрозой и, так как продуцирование русскоязычного продукта происходит в России. Но если мы допустим, что и в дальнейшем будет вытравливания украинского языка, то украинский язык нам уже никто и нигде не восстановит ", - добавил директор Института украинского языка Павел Гриценко.

Украинский язык - один из древнейших в мире

Есть много авторитетных работ, в которых утверждается и доводится мысль о том, что наш язык возник очень давно, еще в трипольские времена. Различные топографические названия, народное творчество с трипильского периода, устное народное творчество, слова в нашей речи еще аж с санскрита свидетельствуют о ее давность.

Вот - некоторые из авторитетных источников давности нашего языка:

1. Исследование ученых:

Профессор Гарвардского университета Орест Субтельный доказал, что украинскому языку не менее 5 тыс лет.

Польский исследователь Михаил Красуский в книге "Древность малороссийского языка" написал: "Занимаясь длительное время сравнением орийских языков, я приходит к убеждению, что малороссийский язык не только старше всех славянских, но и санскрита, греческого, латинского и других орийских".

В исследователя Василия Кобилюх есть свидетельства о том, что украинский язык сформировался еще до нашей эры, оттуда - и происхождение некоторых слов.

Любовь Сердунич, исследовательница украинского языка, этнолог и фольклорист:

"Не каждый знает, что мы имеем свои азбуки, украинские. Наша письменность возникла задолго до IX в .. Буквица, руница, Неупорядоченная азбука Софийская азбука Иваново письмо - это украинская письменность, которая приобрела расцвета во времена анти-Украина.

"Ґрамматикы славенских правилное Cvнтаґма" М. Смотрицкого (1619), Украинский, или Казацкий скоропись (16 - 18 вв.), "Гражданский шрифт" (1708), Правописание И. Котляревского, "Грамматика малороссийского наречия" А. Павловского (1818) , Система Максимовича (1827), Правописание ч-су "Русалка Днѣстровая" (1837), Азбука М. Гатцук (1860), Правописание Т. Шевченко (в "Буквари южнорусським", 1861), Кулешовка (1856), Изменения в кулишивки П. Житецкого и К. Михальчука, "Записки Юж.-Западного виддил.-я рус.-го геогр. тов.-тва" (1874 - 75), Слободской правописание, ярижки (1876 - 1905), Драгомановка (герцеговинка, к. XIX в.), Правописание "малорусском-нимецкого словаря" (система желеховского) Е. Желехивского и С. Недильского (1886), Орфография Б. Гринченко (гринченкивка) в "Словари украинского языка" (1907 - 09). Вот сколько у нас азбук-азбук! Вот какие мы богатые! »- говорит исследовательница Любовь Сердунич.

"Украинский язык вообще дал начало всем индо-европейским языкам. И этот факт доказало немало как украинских, так и мировых исследователей. О древности украинского языка свидетельствует хотя бы то огромное синонимично богатство, которое не могло образоваться за короткое время", - заключает она.

2. Летописные упоминания

Киевская летопись по Ипатьевской списку от 1187, где говорится: «И плакали все переяславцы ... За ним же Украина много потужилась" (имеется в виду народная тоска из-за гибели переяславского князя Владимира Глебовича в битве с половцами).

В Руськой летописи XII в. уже украинцы и названия Украина, Вкраина Вкраиниця.

3. И историческая достопримечательности.

Голунський надпись на каменном столбе найдено возле с. Медвин Богуславского района Киевской области.

О древности языка еще скажут свое окончательное слово ученые. Наша цель - обратить внимание на ту мысль, что и наши слова, и наш язык, и наша речь - очень древние. Поэтому мы не должны ориентироваться на другие языки, искатели в них источники нашей. Это - неестественно как для других языков, так и для нашего.

Мы и наш язык

Конечно, укранскому языку сейчас значительно свободнее, он развивается, приобретает новые признаки, крепнет. Что надо делать, чтобы этот непростой, тернистый путь его наконец увенчался желанным розмаем?

Любовь Сердунич: "Конечно, хочется, чтобы государственный язык уже сегодня царила во всех сферах жизни. Однако ... тешишь себя тем, что все-таки сейчас украинского языка больше, чем было в начале. 1990-х. Поэтому все - относительно. Но бороться есть за что, потому что украинский язык - главный в Украине, это язык титульной нации. И наш долг - защитить его и всесторонне развивать.

Московины защищают свой "язык" даже на территориях иных стран, а мы не можем защитить свой язык даже дома. Поэтому нужно быть не только настойчивее, но и агрессивными. За свое надо бороться до зубов Потому что боятся того, кто сильнее! "

Людмила Терещенко: советует смело и спокойно говорить о языке с молодежью. "Давайте говорить. Не будем поддаваться на соблазн ответить на русском. Молодежь надо учить, что украинский в Украине - это норма, а не исключение".

Лилия Цвит, украинский блоггер, владелица украинского ютуб-канала, советует, несмотря на риски, прежде всего финансовые, все же развивать украинский контент: "Я решила вести свой канал на родном языке. Хочу делать что-то ценное, и не только для себя. Поэтому выбираю свой путь так, как подсказывает сердце. Я мечтаю, чтобы наш язык наконец была востребованным, равноценным. И уверена: в Украине украинский будет основным! Мечтаю, чтобы мой украиноязычный канал, несмотря на все "никак", все же достиг того уровня, что и аналогичные российские ".

Мы так все вместе строим свою страну!

Публикация иллюстрирована фото Анатолия Борейко - родные пейзажи на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины