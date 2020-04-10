ОПЗЖ научит. Как между онлайн-уроками из украинских школьников выращивают юных путинцев

10 апреля, 2020, 11:51

Владимир Зеленский продолжает давать в штангу. Еще во времена пресс-марафона в элитной бургерной президент обещал разобраться с медиа-империей Виктора Медведчука, а сейчас по факту - подбросил ресурсам ОПЗЖ дополнительный контент и зрителей до 18 лет

Теперь школьникам пятых, шестых и седьмых классов до уроков и после кормят тем, что "МВФ - сатанинский союз", "институт президентства Зеленского должен уйти прочь", а ОПЗЖ не даст проклятым американцам скупить святую украинскую землю. Потому что нужно дружить с Россией - там и деньги, и перспективы, и настоящее процветание.

Конечно, все эти уроки можно было бы посмотреть на официальном YouTube-канале Министерству образования и науки Украины. Однако - Офис президента Украины и его один из руководителей - Кирилл Тимошенко, куратор вполне прогрессивной и актуальной во всем мире на карантине программы онлайн-школу, не видит ничего плохого в том, что за 3-4 минуты до начала уроков на ZIK, 112 или NEWSONE можно услышать следующее: "Виктор Медведчук и его партия ОПЗЖ проголосовали против введения грабительского рынка земли. Виктор Медведчук стоит на защите интересов украинского народа ... ", или, например, пассаж о том, что Порошенко и Зеленский из-за общего голосования превратились в фашистов и нацистов.

Кирилл Тимошенко на замечания возмущенных взрослых обещал разобраться.

Однако все последующие дни - школьников продолжили кормить политической пропагандой. Вот лишь несколько примеров о том, что рассказывали на каналах Медведчука до уроков и после:

"Власть не обеспечила русскоязычных граждан брошюрами о предотвращении коронавируса на их родном языке", - Медведчук.

"Владимиру Зеленскому невыгодно прекращать конфликт на Донбассе - Бондаренко".

"Центральный гость в программе Вячеслава Пиховшека "Эпицентр "- депутат" Слуги народа "- Александр Дубинский. "Нужен ли дефолт?".

"Баба одна со" Слуг "с крепкой жопой голосовала за землю. Продажные сволочи ", - Червоненко.

"Жду, когда Зеленский встанет и скажет: я устал, я ухожу", - Погребинский.

Шарий: "Порошенко сейчас стоит и ухмыляется, поскольку его никто не преследует".

С такой повесткой даже хорошая идея онлайн-школы превратилась в гибридный инструмент для воздействия на 13-летних подростков, которым предлагают между уроками математики вырасти в юных путинцев.

Можно просто посмотреть эти уроки в ютубе и не тратить времени и сил на контекст частных каналов ОПЗЖ, с которыми договорился офис президента Украины. Впрочем, расскажу о манипуляции, как юных зрителей таки подсаживают на политические программы. На телеканале ZIK ежедневно устраивают новые конкурсы.

Например, из свежего - школьникам предлагают посмотреть эфиры, послушать стихи, которые декламировать ведущие. Самым рассказать это стихотворение, сфотографироваться с мамой или бабушкой - и так можно получить крутые наушники

Или еще хорошая приманка - школьникам предлагают посчитать роботов во время уроков.

А потом посмотреть одно с ток-шоу и ждать команды ведущих - и писать в чат, сколько было этих роботов. Так можно выиграть крутой телефон. Но параллельно - у вас есть большой шанс послушать мнения Андрея Портнова и Елены Лукаш по делам Майдана или желание ареста Порошенко.

В дополнение автор этих строк услышала еще и эксклюзивные мысли о наказании для Андрея Парубия и Сергея Стерненка. То есть - школьникам рассказывают альтернативную историю о Майдане на российское вторжение.

По ходу здесь уже дело не об удобных онлайн-уроках, а об угрозе национальной безопасности и суверенитета.

Что интересно, даже если уроки в телевизоре действительно достойны, пророссийский пул всегда найдет возможность обгадить их в своих интересах. Например, в пул медведчуковских СМИ подключились пророссийские блогеры за деньги Клименко - и теперь алеси медведевы хейтят учительницу истории, которая рассказала о развале Запорожской Сечи Екатериной ІІ, и о том, что жизнь под империями - это каторга, а не счастье. То есть ОПГ даже не защитил свою идею школы в интернете от грязных вбросов.

Кстати, 15 мая у Владимира Зеленского и его офиса будет новое испытание. Именно в этот день истекает срок блокировки на территории Украины "Одноклассников" и Вконтакте - и теперь "слуги народа" должны решить, они за то, чтобы у нас вырастали маленькие малороссы. Или же забыть об этих пророссийских гадюшниках раз и навсегда.

Если до 15 мая Зеленский не соберет СНБО и не продлит санкции в отношении российских сервисов, это будет знаком того, что Зеленский уже превращается в голограмму Андрея Ермака, который больше всего стремится забыть все и дружить с РФ.

Кстати, депутаты оппозиции уже заявил о о четком намерении продолжить санции.

"Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждала его? Я - нет ". - пишет в Facebook народный депутат Роман Лозинский ( "Голос").

Лозинский утверждает, что направил депутатское обращение президенту, СНБО, Кабмину и СБУ с требованием безотлагательно продолжить санкции и блокировки соцсетей страны-агрессора. Решение - за ними. А народу главное - не забывать о реальном интересе во время карантина.