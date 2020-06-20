Минобразования препятствует Международному конкурсу по украинскому языку им. Петра Яцика. Официальное обращение

20 июня, 2020, 10:18

Представители попечительского и наблюдательного советов Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика заявляют о саботаже со стороны чиновников Министерства образования и науки Украины

Об этом говорится в обнародованном на странице конкурса их обращении на имя президента Владимира Зеленского, передает Еспресо.TV .

Письмо подписано Дмитрием Павлычко, Николаем Жулинским, Юрием Щербаком, Вячеславом Брюховецким, Николаем Голомшем, Павлом Мовчаном, Богданом Бенюком, Ириной Фарион, Богданом Горынем, Михаилом Слабошпицким и многими другими известными людьми.

Вот полный текст заявления

Президенту Украины В.А. Зеленскому

Уважаемый Владимир Александрович!

20 лет проводится в Украине и мировой украинской диаспоре Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика. В нем принимают участие миллионы школьников, студентов, учащихся профтехобразования и представителей учебных заведений Минобороны. Этот престижный и популярный языковой марафон проводят его соорганизаторы Министерство образования и науки Украины и Лига украинских меценатов. Стартуя ежегодно 9 ноября, в День украинской письменности, этот интеллектуальный турнир завершается каждого мая вручением премий и наград меценатов в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко. В этом году в силу известных обстоятельств, связанные с пандемией коронавируса, сценарий нарушился.

Но сейчас появилась возможность выйти из патовой ситуации, в которой оказались организаторы конкурса. От имени попечительского и наблюдательного советов конкурса обращаемся к Вам с просьбой помочь нашему делу, указав руководству Минобразования, что нельзя тормозить завершения языкового марафона уже сегодня, когда частично снят карантин. Сегодняшняя позиция Министерства образования и науки в этом вопросе видится нам бессмысленно деструктивной. К тому же она бросает тень на всю систему власти в Украине. Ведь Минобразования - учреждение государственное, а потому оно ассоциируется вообще с вертикалью власти.

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В исполнительную дирекцию поступают жалобы и претензии по поводу того, что до сих пор нет результатов заключительного этапа конкурса имени П.Яцыка. Некоторые удивляются: мол, от 29 февраля уже можно было успеть все сделать. Объясняем: конкурс совместными усилиями проводят Лига украинских меценатов и Минобразования. Минобразования утверждает состав жюри, в которое все области делегируют по одному своему представителю. Затем выдается специальный приказ, которым легитимируется жюри, и оно начинает свою работу. Все это не было вовремя сделано до начала карантина. Сейчас же исполнительная дирекция Лиги письменно обратилась к Минобразования с такой просьбой: учитывая обстоятельства, предлагаем (как исключение) сформировать жюри из киевских представителей (отпадает необходимость иногородним ехать в столицу, а также несколько дней проживать здесь). Исполнительная дирекция получила согласие от ректора КНУ им. Шевченко Л.В.Губерского на то, что для работы жюри будет предоставлено пять аудиторий Института филологии, которые стоят пустые.

Но никакого ответа на это от Минобразования мы до сих пор нет. Это наводит нас на соответствующие размышления: либо министерству конкурс по украинскому языку, который длится уже двадцать лет, это кость в горле, или местные достойные так глубоко переживают, чтобы члены жюри не заражались коронавирусом. Что касается второго предположения. Пять аудиторий для 22-23 членов жюри - это возможность хранить соответствующую дистанцию. Работа в масках и перчатках - это норма в нынешних условиях. Кстати, министерские функционеры не хранятся и находятся на своих рабочих местах. И им даже в голову не приходит, что их режим может быть убедительным опровержением их аргументов. Поэтому склоняемся к мысли, что все дело в нашем первом предположении.

Обращаемся к Вам с просьбой посодействовать скорейшему завершению ХХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. И первый шаг для этого - разрешение на работу жюри, которое определит победителей и призеров: мы сможем выплатить им премии, установленные меценатами.

Напомним, после избрания Зеленского президентом Украины Минобразования в статусе временного и.о. министра руководит бывшая преподавательница политологии с Львовского национального университета им. Ивана Франко Любомира Мандзий. По данным газеты "Высокий замок", ее отец был священником церкви Московского патриархата в городе Жовква и поддерживал в прошлом людей Януковича.

Под председательством Мандзий в министерстве появилась скандальная идея объединить в один школьный учебный курс украинский язык и литературу с зарубежной , видеоукрокы для учеников средних школ на карантин демонстрировались в перерывах между российской пропагандой на близких к Виктору Медведчуку телеканалах , было отменено министерскую комиссии со школьного курса "Основы христианской этики" , а недавно образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил об угрозе возможного отмена ВНО, после чего Мандзий с трибуны Верховной Рады заверила, что в этом году ВНО все же состоится - с соблюдением всех санитарных требований (дезинфекция, маски и т.д. ).

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