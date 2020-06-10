Россия предлагала провести суд над Гиркиним и другими фигурантами дела о сбивании Boeing, - прокуроры в суде по MH-17

10 июня, 2020, 18:30

Сторона обвинения в суде по делу о сбивании рейса MH-17 рассматривала вопрос того, имеют ли подозреваемые Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко иммунитет как участники международного конфликта

Об этом в среду в рамках второго блока предварительных слушаний по делу о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Сгипголу в Нидерландах, заявил представитель прокуратуры Тейс Бергер, передает De Telegraaf.

Прокуроры заявили, что неприкосновенность распространяется исключительно на военных стран во время международных конфликтов, и только если они придерживаются международного гуманитарного права. Также обвинение отметило, что иммунитет распространяется исключительно на комбатантов, а гражданские могут привлекаться к ответственности, даже если они действуют на территории другого государства.

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Неприкосновенность участников боевых действий может быть основанием для прекращения дела по голландскому законодательству.

В то же время, в конфликтах государства с вооруженными группами не существует неприкосновенности, в отличие от международных конфликтов.

Сторона обвинения оставила суду право решать, контролировались ли боевики напрямую из России и отметила, что Россия предлагала провести над гражданами России - Дубинским, Пулатовым и Гиркиним суд за убийство своей территории (четвертый подсудимый - Харченко - гражданин Украины).

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Иммунитет комбатанта защищает бойцов в вооруженном конфликте от судебного преследования. Адвокаты Сабина Тен Дусшате и Будевейн ван Эйк считают, что подозреваемый Олег Пулатов может рассчитывать на такую форму иммунитета.

По словам прокурора Фердинандуссе, для освобождения от судебного преследования необходимо соответствовать пяти условиям. Пулатов и два других россиянина Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко не подпадают под эти условия.

В частности, должен быть международный вооруженный конфликт, в котором понятно, к какой из сторон принадлежат бойцы, должна быть сторона, перед которой комбатанты должны отчитываться, должна быть внутренняя система военного положения, и бойцы должны соблюдать нормы военного права, закрепленные в Женевской конвенции.

Фердинандуссе считает, что трудно определить, существует ли международный вооруженный конфликт на востоке Украины, но, похоже, это так.

По данным Генпрокуратуры, условие о том, что бойцы должны соблюдать нормы международного военного права, не выполнено. Таким образом, по мнению государственной прокуратуры, нет никаких сомнений в том, что четверо подозреваемых не могут претендовать на иммунитет участников боевых действий, а затем их можно преследовать на основе уголовного права Нидерландов.

Текстовую трансляцию суда можно прочитать здесь .

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс по делу МН17.

Обвиняемыми по делу является экс-офицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.

США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.

Родственники погибших в катастрофе самолета рейса МН17 подают иски о компенсации.

Обвиняемым предъявляют обвинения по двум пунктам : уничтожение самолета, что привело к гибели 298 пассажиров, и убийство 298 человек.

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