На суде по МН17 рассказали об исследовании работы ЗРК "Бук"

10 июня, 2020, 14:35

В Нидерландах 10 июня во время шестого судебного заседания в комплексе "Схипхол", где рассматривается дело о сбивании самолета рейса MH17, рассказали об изучении работы ракет для зенитно-ракетных комплексов "Бук"

Об этом сообщает Укринформ .

"Прокуратура исследовала работу комплексов на основе военной профессиональной литературы, видеоматериалов, пособий, официальных сообщений и брошюр. Были заслушаны российские и украинские эксперты, а также нидерландские и немецкие военные эксперты", - отметил во время своего выступления нидерландский прокурор Тайс Бергер.

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По его словам, также были испытаны два типа ракет - 9М38 и 9M28-M1. Для исследования причин катастрофы MH17 эксперты получили ракету, идентичную той, что, по данным следователей, сбила самолет.

"Испытали два типа ракет - 9M28-M1 и 9M38. Они были поставлены разными странами, включая Грузию", - сказал прокурор.

Затем в зале суда заслушали перехваченные разговоры, именно с их помощью смогли идентифицировать боевиков. В частности, заслушали телефонные разговоры Игоря Гиркина, в которых он просит Россию о военной поддержке.

8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процеceса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, который продлится до 3 июля.