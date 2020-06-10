На суде по МН17 рассказали об исследовании работы ЗРК "Бук"
Об этом сообщает Укринформ .
"Прокуратура исследовала работу комплексов на основе военной профессиональной литературы, видеоматериалов, пособий, официальных сообщений и брошюр. Были заслушаны российские и украинские эксперты, а также нидерландские и немецкие военные эксперты", - отметил во время своего выступления нидерландский прокурор Тайс Бергер.
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По его словам, также были испытаны два типа ракет - 9М38 и 9M28-M1. Для исследования причин катастрофы MH17 эксперты получили ракету, идентичную той, что, по данным следователей, сбила самолет.
"Испытали два типа ракет - 9M28-M1 и 9M38. Они были поставлены разными странами, включая Грузию", - сказал прокурор.
Затем в зале суда заслушали перехваченные разговоры, именно с их помощью смогли идентифицировать боевиков. В частности, заслушали телефонные разговоры Игоря Гиркина, в которых он просит Россию о военной поддержке.
8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процеceса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, который продлится до 3 июля.
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