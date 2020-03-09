МН17 США требуют наказать виновных в уничтожении авиалайнера

9 марта, 2020, 09:12

США заявили о необходимости привлечь к ответственности всех виновных в уничтожении авиалайнера рейса МН17, сбитого над оккупированной россиянами частью Донецкой области в июле 2014 года

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США .

"США приветствуют начало в Нидерландах уголовного процесса против четырех человек, обвиняемых в уничтожении рейса MH17 Malaysia Airlines. Пока начинается судебный процесс, мы напоминаем о требовании Совета Безопасности ООН, чтобы "виновные лица понесли ответственность и чтобы все государства полностью сотрудничали в усилиях по установлению виновных ", - говорится в сообщении.

США также отметили, что все обвиненные в уничтожении авиалайнера - члены российских оккупационных подразделений на Донбассе.

"Все обвиняемые являются членами российских сил на востоке Украины. Мы призываем все государства сотрудничать в усилиях по установлению ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН №2166. Этот суд является критическим моментом в поиске справедливости для семей и друзей 298 человек, которые потеряли жизни 17 июля 2014 года ", - говорится в заявлении.

Кроме того, США призвали Россию прекратить агрессию против Украины.

"Мы полностью уверены в голландской правовой системе в вопросе установления истины и восстановления справедливости в этом деле. Мы поддерживаем текущую следственную работу Совместной следственной группы в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Мы вновь призываем Россию прекратить свою постоянную агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине ", - заявили в Госдепе США.

9 марта в Гааге начинается рассмотрение дела по сбивания рейса МН17. Обвиняемыми являются ексофицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко , который воевал на стороне "ДНР".