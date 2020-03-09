Суд по делу МН17: обвинение предъявят по двум пунктам

9 марта, 2020, 15:03

Обвиняемым в уничтожении над оккупированным Россией Донбассом самолета рейса МН17 предъявят обвинения по двум пунктам

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нидерландов.

Четверых подозреваемых обвиняют по статье 168 уголовного кодекса Нидерландов - в уничтожении самолета, что привело к гибели 298 пассажиров, а также по статье 289 - убийство 298 человек.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс по делу МН17.

Обвиняемыми по делу являются эксофицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент уничтожения самолета - полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.

США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.

По состоянию на 9 марта 84 родственника погибших в катастрофе самолета рейса МН17 подают иски о компенсации.