Суд по делу МН17: иски на компенсацию подают 84 человека
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
Кроме того, 49 родственников погибших выразили желание выступить в суде, еще 82 человека должны подать соответствующие письменные заявления с формулировкой последствий для них гибели их близких.
Напомним, 9 марта в Нидерландах начинается судебный процесс по делу МН17.
Обвиняемыми по делу является эксофицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент уничтожения самолета - полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".
Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.
США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.
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