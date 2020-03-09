Суд по делу МН17: иски на компенсацию подают 84 человека

9 марта, 2020, 12:36

По состоянию на 9 марта 84 родственника погибших в катастрофе самолета рейса МН17 подают иски о компенсации

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Кроме того, 49 родственников погибших выразили желание выступить в суде, еще 82 человека должны подать соответствующие письменные заявления с формулировкой последствий для них гибели их близких.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начинается судебный процесс по делу МН17.

Обвиняемыми по делу является эксофицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент уничтожения самолета - полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.

США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.