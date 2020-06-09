На суде по МН17 в Гааге показали фото транспортировки "Бука" и данные с радаров
Об этом сообщает Укринформ.
Говоря о данных радаров в момент катастрофы самолета в 2014 году, которые, в частности, РФ предоставила международному следствию, прокурор отметил, что в то время в этом районе не было зафиксировано самолетов-истребителей.
Далее прокуроры перешли к обсуждению спутниковых данных, в частности снимков, на которых зафиксирована транспортировка зенитного ракетного комплекса "Бук".
По словам прокурора, в США есть спутники, которые могут обнаружить ракету, пущенную с земли, и после падения MH17 17 июля 2014 года американцы заявили, что, по их данным, самолет был сбит ракетой.
В суде также был продемонстрирован фрагмент выпуска новостей LifeNews от 17 июля 2014 года, в котором говорится о сбитом самолете. Ведущая говорит, что ракетой якобы был сбит Ан-26, но на самом деле это был "Боинг" рейса МН17. Кроме того, были продемонстрированы фрагменты видео с комментариями Павла Губарева и Игоря Гиркина, которые отрицают наличие установки "Бук".
Прокуроры подчеркнули, что были обработаны все возможные версии уничтожения самолета рейса МН17, проведена работа со свидетелями. В частности, они упомянули Карлоса, который якобы был авиадиспетчером в Украине и якобы видел украинские истребители рядом со взбитым "Боингом".
"Этот человек оказался мошенником, и, по сообщениям СМИ, ему платила Россия", - сказал прокурор.
8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процеcса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.
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