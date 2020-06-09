На суде по МН17 в Гааге показали фото транспортировки "Бука" и данные с радаров

9 июня, 2020, 18:08

На заседании суда в Нидерландах, который рассматривает дело о сбитом самолете рейса МН17 и возобновил свою работу 8 июня, прокуроры продолжают представлять свою позицию

Об этом сообщает Укринформ.

Говоря о данных радаров в момент катастрофы самолета в 2014 году, которые, в частности, РФ предоставила международному следствию, прокурор отметил, что в то время в этом районе не было зафиксировано самолетов-истребителей.

Далее прокуроры перешли к обсуждению спутниковых данных, в частности снимков, на которых зафиксирована транспортировка зенитного ракетного комплекса "Бук".

По словам прокурора, в США есть спутники, которые могут обнаружить ракету, пущенную с земли, и после падения MH17 17 июля 2014 года американцы заявили, что, по их данным, самолет был сбит ракетой.

В суде также был продемонстрирован фрагмент выпуска новостей LifeNews от 17 июля 2014 года, в котором говорится о сбитом самолете. Ведущая говорит, что ракетой якобы был сбит Ан-26, но на самом деле это был "Боинг" рейса МН17. Кроме того, были продемонстрированы фрагменты видео с комментариями Павла Губарева и Игоря Гиркина, которые отрицают наличие установки "Бук".

Прокуроры подчеркнули, что были обработаны все возможные версии уничтожения самолета рейса МН17, проведена работа со свидетелями. В частности, они упомянули Карлоса, который якобы был авиадиспетчером в Украине и якобы видел украинские истребители рядом со взбитым "Боингом".

"Этот человек оказался мошенником, и, по сообщениям СМИ, ему платила Россия", - сказал прокурор.

8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процеcса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.