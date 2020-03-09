В Гааге начинается судебный процесс по делу МН17
Об этом сообщает "Укринформ" .
Заседание начнется в судебном комплексе "Схипхол" в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) в большом зале суда - D. председательствовать судья Хендрик Стейнгаюс, двое других судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс, все - граждане Нидерландов .
Процесс будет открытым, заседание будут транслировать с помощью 5 видеокамер. Рассмотрение дела будет происходить нидерландском и английском языках.
По предварительному графику, слушания продлятся с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа до 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.
Обвиняемыми по делу являются ексофицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент уничтожения самолета - полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".
Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.
- Напомним, США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.
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