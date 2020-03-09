В Гааге начинается судебный процесс по делу МН17

9 марта, 2020, 10:02

В понедельник, 9 марта, в Нидерландах начинается судебный процесс по делу сбитого над оккупированной россиянами частью Донецкой области пассажирского самолета рейса МН17

Об этом сообщает "Укринформ" .

Заседание начнется в судебном комплексе "Схипхол" в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) в большом зале суда - D. председательствовать судья Хендрик Стейнгаюс, двое других судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс, все - граждане Нидерландов .

Процесс будет открытым, заседание будут транслировать с помощью 5 видеокамер. Рассмотрение дела будет происходить нидерландском и английском языках.

По предварительному графику, слушания продлятся с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа до 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

Обвиняемыми по делу являются ексофицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент уничтожения самолета - полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.