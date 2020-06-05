Убийство Шеремета: расследование не связано с моей карьерой, - Аваков
Об этом в Верховной Раде заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.
"Следствие считает, что имеет исчерпывающий набор аргументов для объявления подозрений. Подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе ... Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или других чиновников или полицейских. Не могу более подробно касаться деталей дела, но эпизод по поводу троих подозреваемых выделен отдельно и передан в суд ", - отметил Аваков.
Он также добавил, что следствие в отношении организаторов, заказчиков и соучастников убийства Шеремета продолжается.
- Напомним, 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, потому председательствовал судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.
- Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Дугарь получила документы о конце расследования.
- Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля.
- Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, адвокаты собрали сумму залога.
- Адвокат Леонид Маслов заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
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