Убийство Шеремета: расследование не связано с моей карьерой, - Аваков

Об этом в Верховной Раде заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

"Следствие считает, что имеет исчерпывающий набор аргументов для объявления подозрений. Подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе ... Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или других чиновников или полицейских. Не могу более подробно касаться деталей дела, но эпизод по поводу троих подозреваемых выделен отдельно и передан в суд ", - отметил Аваков.

Он также добавил, что следствие в отношении организаторов, заказчиков и соучастников убийства Шеремета продолжается.

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