Прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, потому что руководил судья, который выпустил ее под домашний арест, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Виталий Коломиец в Facebook.
"Только что прокуроры отказались участвовать и не пришли на заседание по изменению меры пресечения Яне Дугарь, потому что ходатайство выпало на судью Новака. Ждут следующего рассмотрения, которое по странному стечению "случайно" выпало на судью Писанец", - заявил Коломиец.
Читайте также: Дело Шеремета: полиция закончила досудебное расследование, - адвокат
Он отметил, что несколько прокуроров, ведущих дело Шеремета, присутствуют в Печерском суде.
Напомним, судья Роман Новак 24 января изменил меру пресечения Яне Дугар на ночной домашний арест
- Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным СМИ, Нацполиция ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
- Дугарь получила документы о конце расследование.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-