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Espreso.tvОбществоПрокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, потому что руководил судья, который выпустил ее под домашний арест, - адвокат

Прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, потому что руководил судья, который выпустил ее под домашний арест, - адвокат


фото: hromadske.ua
По словам адвоката Виталия Коломийца, прокуроры отказались участвовать и не пришли на заседание по изменению меры пресечения, поскольку ходатайство выпало на судью Новака

Об этом сообщил адвокат Виталий Коломиец в Facebook.

"Только что прокуроры отказались участвовать и не пришли на заседание по изменению меры пресечения Яне Дугарь, потому что ходатайство выпало на судью Новака. Ждут следующего рассмотрения, которое по странному стечению "случайно" выпало на судью Писанец", - заявил Коломиец.

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Он отметил, что несколько прокуроров, ведущих дело Шеремета, присутствуют в Печерском суде.

Напомним, судья Роман Новак 24 января изменил меру пресечения Яне Дугар на ночной домашний арест

  • Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • По данным СМИ, Нацполиция ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Дугарь получила документы о конце расследование.

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