Адвокатов до сих пор не ознакомили с материалами производства по Антоненко в деле Шеремета
Об этом адвокат Леонид Маслов написал в Facebook.
Адвокат отметил, что следователь Бирко не ознакомил подозреваемого Антоненко и его адвокатов с материалами уголовного производства, по которому его посадили на 60 дней с целью "надлежащего процессуального поведения во время ознакомления с материалами досудебного расследования".
Юрист добавил, что следователь вообще не пришел на работу 26 мая.
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Также Маслов заявил, что процессуальный руководитель Тарасюк А.А. на жалобу другого защитника Антоненко Кругового относительно непредоставления материалов дела адвокатам заявил следующее: "каких-либо преград по открытию материалов стороны защиты не создается и в дальнейшем создаваться не будет".
Маслов подчеркнул, что слова Тарасюка - ложь.
- Отметим, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся в СИЗО с 12 декабря.
- Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля
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