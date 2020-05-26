Адвокатов до сих пор не ознакомили с материалами производства по Антоненко в деле Шеремета

26 мая, 2020, 15:02

Адвокат Леонид Маслов заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко с организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства

Об этом адвокат Леонид Маслов написал в Facebook.



Адвокат отметил, что следователь Бирко не ознакомил подозреваемого Антоненко и его адвокатов с материалами уголовного производства, по которому его посадили на 60 дней с целью "надлежащего процессуального поведения во время ознакомления с материалами досудебного расследования".



Юрист добавил, что следователь вообще не пришел на работу 26 мая.



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Также Маслов заявил, что процессуальный руководитель Тарасюк А.А. на жалобу другого защитника Антоненко Кругового относительно непредоставления материалов дела адвокатам заявил следующее: "каких-либо преград по открытию материалов стороны защиты не создается и в дальнейшем создаваться не будет".



Маслов подчеркнул, что слова Тарасюка - ложь.

Отметим, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся в СИЗО с 12 декабря.

Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля

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