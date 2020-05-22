Дело Шеремета: Дугарь получила документ о конце расследования, - адвокат

22 мая, 2020, 16:47

Адвокатов Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Антоненко срочно пригласили в ИВС, где подозреваемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования, такой документ уже получила Дугар

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Тарас Беспалый, представляющий Юлию Кузьменко.

По его словам, сегодня должно было состояться заседание Печерского райсуда Киева, где планировали рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Кузьменко, но оно не состоялось, поскольку в суд не пришли прокуроры и не доставили Кузьменко.

Сегодня на 16.00 он и его коллеги, представляющие интересы двух других подозреваемых по этому делу, приглашены в изолятор временного содержания.

"В 13.30 мне позвонила одна из следователей, расследующих это дело, и попросила в срочном порядке до 16:00 появиться в ИВС, где они собираются вручать какие-то документы. Какие именно, не сказала", - сказал Беспалый.

Уже в ИВС адвокатам стало известно, что речь идет действительно о вручении документов о завершении расследования и ознакомления с материалами дела. Первой их получила Яна Дугарь.

Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По данным СМИ, Нацполиция ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета Нацполиция в ближайшие дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета: https://censor.net.ua/ua/n3197388 Источник: https://censor.net .ua / ua / n3197388