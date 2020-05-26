Дело Шеремета: сбор средств на залог для Яны Дугар завершился за 3:00, - Стерненко

26 мая, 2020, 13:01

Адвокаты собрали сумму залога для Яны Дугар, которую обвиняют в пособничестве в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом написал активист Сергей Стерненко в Telegram.

"Меньше чем за 3:00 мы уже собрали деньги для залога Яне Дугар", - написал он.