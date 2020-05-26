Дело Шеремета: сбор средств на залог для Яны Дугар завершился за 3:00, - Стерненко
26 мая, 2020, 13:01
Адвокаты собрали сумму залога для Яны Дугар, которую обвиняют в пособничестве в убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом написал активист Сергей Стерненко в Telegram.
"Меньше чем за 3:00 мы уже собрали деньги для залога Яне Дугар", - написал он.
- Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яну Дугар.
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