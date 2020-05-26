 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: сбор средств на залог для Яны Дугар завершился за 3:00, - Стерненко

Дело Шеремета: сбор средств на залог для Яны Дугар завершился за 3:00, - Стерненко


фото: lb.ua
Адвокаты собрали сумму залога для Яны Дугар, которую обвиняют в пособничестве в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом написал активист Сергей Стерненко в Telegram.

"Меньше чем за 3:00 мы уже собрали деньги для залога Яне Дугар", - написал он.

  • Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яну Дугар.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать