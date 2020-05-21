"Не организатор, а исполнитель": адвокаты заявили об изменении подозрения Антоненко и другим фигурантам дела Шеремета

Об этом сообщает адвокат Леонид Маслов в Facebook.

"Убрали" ультранационалистические идеи "," величие арийской расы "и другой подобный трэш. Теперь" неустановленные лица действуя по ряду личных мотивов решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста ", - написал адвокат.

Он добавил, что по новой версии следствия неустановленные лица "привлекли" А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о полезном мотив и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив).

"Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Субару и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинения ", - передал версию следствия Маслов.

Адвокаты Юлии Кузьменко - Тарас Беспалый и Андрея Антоненко - Дмитрий Круговой в комментарии " Бабелю " также отметили, что на данный момент неизвестных гипотетических организаторов открыли новое производство.

Они добавили, что по новой версии следствия Яна Дугарь - пособник.

По мнению Маслова 22 мая может состояться завершение расследования и раскрытия всех доказательств следствия.