Дело Шеремета: суд назначил Дугарь залог, Кузьменко оставили под стражей
26 мая, 2020, 07:43
Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Суд обязал Дугарь носить электронный браслет и находиться в районе расположения воинской части, где она проходит службу.
В то же время суд оставил под стражей другую подозреваемую в причастности к убийству журналиста - Юлию Кузьменко. Арест Кузьменко продлен на два месяца - до 24 июля.
Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей до 23 июля подозреваемого Андрея Антоненко.
- Напомним, следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Дугарь получила документы о конце расследования.
- 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, потому председательствовал судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.
- Киевский городской союз ветеранов АТО потребовал либо предоставить убедительные доказательства, либо изменить меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-