Дело Шеремета: суд назначил Дугарь залог, Кузьменко оставили под стражей

26 мая, 2020, 07:43

Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд обязал Дугарь носить электронный браслет и находиться в районе расположения воинской части, где она проходит службу.

В то же время суд оставил под стражей другую подозреваемую в причастности к убийству журналиста - Юлию Кузьменко. Арест Кузьменко продлен на два месяца - до 24 июля.

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей до 23 июля подозреваемого Андрея Антоненко.

Напомним, следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета.

Дугарь получила документы о конце расследования.

25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, потому председательствовал судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.

Киевский городской союз ветеранов АТО потребовал либо предоставить убедительные доказательства, либо изменить меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко.

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