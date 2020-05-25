 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд оставил под стражей Антоненко до 23 июля

Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Антоненко до 23 июля

Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля
Заседание транслировали онлайн, передает Еспресо.TV.

Суд отклонил ходатайство защиты Антоненко о взятии его на поруки.

  • Напомним, Юлия Кузьменко останется под стражей до 30 мая. Прокуратура считает, что она может бежать из Украины за границу или в "ДНР / ЛНР".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать