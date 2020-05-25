Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Антоненко до 23 июля
25 мая, 2020, 21:24
Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля
Заседание транслировали онлайн, передает Еспресо.TV.
Суд отклонил ходатайство защиты Антоненко о взятии его на поруки.
- Напомним, Юлия Кузьменко останется под стражей до 30 мая. Прокуратура считает, что она может бежать из Украины за границу или в "ДНР / ЛНР".
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