МВД отобрало лицензии у пяти охранных фирм за участие их сотрудников в стрельбе в Броварах

5 июня, 2020, 16:36

Приказами МВД от 5 июня полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности у ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа" Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3"

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

"Следователи Национальной полиции, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказом Министерства от 05.06.2020 полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров .

По его словам следствие установило, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

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