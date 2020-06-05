МВД отобрало лицензии у пяти охранных фирм за участие их сотрудников в стрельбе в Броварах
Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
"Следователи Национальной полиции, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказом Министерства от 05.06.2020 полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров .
По его словам следствие установило, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.
- Напомним, 29 мая в Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновения.
- 29 мая после стрельбы в Броварах по Киевской области ввели план-перехват. Задержаны 16 человек.
- Днем в субботу, 30 мая 2020 года, суд в городе Бровары Киевской области избрал меру пресечения одному фигуранту - содержание под стражей без права внесения залога. По состоянию на 22:00, 30 мая 2020 года, суд отправил под арест без права залога шестерых из 28 задержанных после криминальных разборок автобусных перевозчиков в городе Бровары Киевской области.
- Впоследствии, полиция Киевщины задержала еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Вехой" или "Журавлем". Из-за стрельбы в Броварах, объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство двух и более лиц.
- 4 июня полицейские Киевщины провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах, изъяли ружья, патроны, ножи
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