Стрельба в Броварах: количество задержанных возросло до 16, - Геращенко

29 мая, 2020, 14:26

Патрульные Житомирщины задержали пятерых участников стрельбы в Броварах

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Общее количество задержанных достигло уже 16 человек", - написал он.

По его словам, полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок, и не только титушок, но и тех, кто стоит за ними.