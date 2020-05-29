Стрельба в Броварах: количество задержанных возросло до 16, - Геращенко
29 мая, 2020, 14:26
Патрульные Житомирщины задержали пятерых участников стрельбы в Броварах
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Общее количество задержанных достигло уже 16 человек", - написал он.
По его словам, полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок, и не только титушок, но и тех, кто стоит за ними.
- В Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновений, появилось видео с места событий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
- 29 мая после стрельбы в Броварах по Киевской области ввели план-перехват .
- По последней информации, задержаны 11 человек.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-