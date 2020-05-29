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Espreso.tvОбществоСтрельба в Броварах: количество задержанных возросло до 16, - Геращенко

Стрельба в Броварах: количество задержанных возросло до 16, - Геращенко


фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Патрульные Житомирщины задержали пятерых участников стрельбы в Броварах

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Общее количество задержанных достигло уже 16 человек", - написал он.

По его словам, полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок, и не только титушок, но и тех, кто стоит за ними.

  • В Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновений, появилось видео с места событий.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
  • 29 мая после стрельбы в Броварах по Киевской области ввели план-перехват .
  • По последней информации, задержаны 11 человек.

 

 

 

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