В Броварах произошла перестрелка, задержаны 10 вооруженных человек. Предварительная версия - конфликт перевозчиков
Об этом сообщила пресс-служба Киевской полиции на Facebook.
"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.
Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары поступило в пятницу в 7:15.
Сотрудники местной полиции прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием.
"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - отмечается в сообщении.
На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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