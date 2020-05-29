В Броварах произошла перестрелка, задержаны 10 вооруженных человек. Предварительная версия - конфликт перевозчиков

29 мая, 2020, 10:02

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Броварах (Киевская область)

Об этом сообщила пресс-служба Киевской полиции на Facebook.

"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары поступило в пятницу в 7:15.

Сотрудники местной полиции прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - отмечается в сообщении.

На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).