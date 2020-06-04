Стрельба в Броварах: полицейские провели обыски у участников вооруженного конфликта
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Сегодня, 4 июня, сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - говорится в сообщении.
По результатам обысков были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.
Сообщается, что продолжаются мероприятия по задержанию всех участников, принимавших участие в стрельбе в Броварах.
По данному факту проводится досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, Шевченковский столичный суд избрал меры задержанным участникам вооруженной банды в Броварах.
- Напомним, в Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновения, появилось видео с места событий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило" .
- 29 мая после стрельбы в Броварах по Киевской области ввели план-перехват. Задержаны 16 человек .
- Днем в субботу, 30 мая 2020, суд в городе Бровары Киевской области в принимал меры пресечения одному фигуранту - содержание под стражей без права внесения залога. По состоянию на 22:00, 30 мая 2020, суд отправил под арест без права залога шестерых из 28 задержанных после криминальных разборок автобусных перевозчиков в городе Бровары Киевской области.
- Впоследствии, полиция Киевщины задержала еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль", из-за стрельбы в Броварах, объявлены подозрения в бандитизме и покушении на умышленное убийство двум и более лицам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb