Стрельба в Броварах: полицейские провели обыски у участников вооруженного конфликта

4 июня, 2020, 15:12

4 июня полицейские Киевщины провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах, изъяли ружья, патроны, ножи

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня, 4 июня, сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - говорится в сообщении.

По результатам обысков были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.

Сообщается, что продолжаются мероприятия по задержанию всех участников, принимавших участие в стрельбе в Броварах.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, Шевченковский столичный суд избрал меры задержанным участникам вооруженной банды в Броварах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb