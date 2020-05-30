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Espreso.tvОбществоАрестованы уже шесть из 28 задержанных после стрельбы в Броварах, - Аваков

Арестованы уже шесть из 28 задержанных после стрельбы в Броварах, - Аваков


фото: avakov.com
По состоянию на 22:00 субботы, 30 мая 2020 года, суд отправил под арест без права залога шестерых из 28 задержанных после криминальных разборок автобусных перевозчиков в городе Бровары Киевской области

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

"На 22:00 сегодня в отношении 6 человек принято решение о содержании под стражей без залога. В общем задержаны 28 участников позорной стрельбы в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил министр на своей официальной странице в сети Twitter.

"Наказание за преступление - единственный путь к справедливости", - подчеркнул глава МВД.

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