Арестованы уже шесть из 28 задержанных после стрельбы в Броварах, - Аваков

30 мая, 2020, 22:47

По состоянию на 22:00 субботы, 30 мая 2020 года, суд отправил под арест без права залога шестерых из 28 задержанных после криминальных разборок автобусных перевозчиков в городе Бровары Киевской области

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

"На 22:00 сегодня в отношении 6 человек принято решение о содержании под стражей без залога. В общем задержаны 28 участников позорной стрельбы в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил министр на своей официальной странице в сети Twitter.

"Наказание за преступление - единственный путь к справедливости", - подчеркнул глава МВД.