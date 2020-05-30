Разборки перевозчиков в Броварах. На 2 месяца взят под стражу первый из задержанных

30 мая, 2020, 15:23

Днем в субботу, 30 мая 2020 года, суд в городе Бровары Киевской области избрал меру пресечения одному фигуранту - содержание под стражей без права внесения залога

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области передает Еспресо.TV.

"По состоянию на 14:00 суд избрал меру пресечения одному фигуранту - содержание под стражей без права внесения залога", - отмечается в сообщении.

Молодого человека обвиняют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Суд продолжается. По состоянию на 14:00 мера пресечения избрана только одному", - уточняет пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.

По ее словам, задержаны 28 участников перестрелки, при этом сегодня Броварской суд должен рассмотреть эпизоды 21 из них - тех, кому уже сообщили о подозрении.

Сейчас суд определяет меру пресечения подозреваемым по ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса, то есть "хулиганство с применением оружия".

"По санкции этой статьи им наказание от 3 до 7 лет. Это санкция, но потом еще продлится суд. Всего открыто четыре производства", - приводит слова Грохолььскои РБК-Украина.

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