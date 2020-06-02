Стрельба в Броварах: полиция задержала еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом
Об этом сегодня, 2 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" на стороне местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы", - отметил Аваков.
Сейчас 13 человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще двое после перестрелки с телесными повреждениями находятся в больнице. Всем 15-м объявлено о подозрениях в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц.
Во время проведения обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маску. Также полицейские изъяли 8 автомобилей.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются полицейские меры по установлению и задержанию всех участников вооруженного конфликта.
Также по факту стрельбы в Броварах полиция проводит досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, в Броварах произошли массовые задержания из-за стрельбы и стычек, появилось видео с места событий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков считает , что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
- 29 мая после стрельбы в Броварах по Киевской области ввели план-перехват. Задержаны 16 человек .
- Днем в субботу, 30 мая 2020 г., суд в городе Бровары Киевской области избрал меру пресечения одному фигуранту - содержание под стражей без права внесения залога. По состоянию на 22:00, 30 мая 2020 г., суд отправил под арест без права залога шестерых из 28 задержанных после криминальных разборок автобусных перевозчиков в городе Бровары Киевской области.
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