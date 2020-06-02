Стрельба в Броварах: полиция задержала еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом

2 июня, 2020, 18:08

Полиция Киевщины задержала еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль", из-за стрельбы в Броварах, объявлено подозрения в бандитизме и покушении на умышленное убийство двух и более лиц

Об этом сегодня, 2 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" на стороне местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы", - отметил Аваков.

Сейчас 13 человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще двое после перестрелки с телесными повреждениями находятся в больнице. Всем 15-м объявлено о подозрениях в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц.

Во время проведения обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маску. Также полицейские изъяли 8 автомобилей.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются полицейские меры по установлению и задержанию всех участников вооруженного конфликта.

Также по факту стрельбы в Броварах полиция проводит досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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