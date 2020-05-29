В Киевской области объявлен план-перехват из-за стрельбы в Броварах

29 мая, 2020, 13:18

29 мая после стрельбы в Броварах по Киевской области ввели план-перехват

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В МВД отметили, что по факту стрельбы открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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"В Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки в Броварах. Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников инцидента. Сейчас задержаны 11 человек", - сообщили в МВД.

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По последней информации, огнестрельные ранения получили два, а не три человека, они доставлены в больницу.

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