Дело Шеремета: рассмотрение жалобы на арест Кузьменко перенесли из-за неявки прокуроров

2 июня, 2020, 18:10

2 июня Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы о продлении содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, поскольку прокуроры не прибыли на заседание

Об этом сообщается на странице общественного объединения "Free Riff" в Facebook.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко не состоялось, так как прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные по делу Шеремета находятся в СИЗО уже 175 дней.

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