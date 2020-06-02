Дело Шеремета: рассмотрение жалобы на арест Кузьменко перенесли из-за неявки прокуроров
2 июня, 2020, 18:10
2 июня Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы о продлении содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, поскольку прокуроры не прибыли на заседание
Об этом сообщается на странице общественного объединения "Free Riff" в Facebook.
"Судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко не состоялось, так как прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные по делу Шеремета находятся в СИЗО уже 175 дней.
- Напомним, 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, так как председательствовал судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.
- Ранее следствие сменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Дугарь получила документы о конце расследования.
- Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля.
- Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, адвокаты собрали сумму залога.
- Адвокат Леонид Маслов заявил, что через 5 дней после завершения расследования и смены характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
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