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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: в Нацполиции заявили, что собрано достаточно доказательств для объявления подозрений

Дело Шеремета: в Нацполиции заявили, что собрано достаточно доказательств для объявления подозрений

38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1 402 дня.

"В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугарь", - заявили в полиции.

  • Напомним, 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, поскольку председательствовал судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.
  • Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугарь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • Дугарь получила документы о конце расследования.
  • Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля.
  • Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, адвокаты собрали сумму залога.
  • Адвокат Леонид Маслов заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
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