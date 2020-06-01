Дело Шеремета: в Нацполиции заявили, что собрано достаточно доказательств для объявления подозрений
1 июня, 2020, 17:17
38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1 402 дня.
"В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугарь", - заявили в полиции.
- Напомним, 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, поскольку председательствовал судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.
- Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугарь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Дугарь получила документы о конце расследования.
- Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля.
- Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, адвокаты собрали сумму залога.
- Адвокат Леонид Маслов заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.