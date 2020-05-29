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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: рассмотрение изменения меры пресечения Кузьменко отложили до 4 июня

Убийство Шеремета: рассмотрение изменения меры пресечения Кузьменко отложили до 4 июня


фото: reuters
Печерский районный суд перенес заседание по изменению меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтеру Юлии Кузьменко на 4 июня

Об этом в комментарии Укринформу сообщил ее защитник Тарас Беспалый.

"Заседание у нас снова не состоялось в связи с уже третьей неявкой прокурора. Перенесено на 4 июня, но фактически мы просили пересмотреть решение, которое действует до завтра. Соответственно, решение завтра теряет силу, и нам нечего пересматривать", - сказал защитник.

Отвечая на вопрос, Беспалый отметил, что смысла в заседании, которое будет 4 июня, "уже нет, потому что завтра решение теряет силу и все, больше мы не имеем куда двигаться дальше".

Как сообщалось, 22 мая Печерский суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для подозреваемого Юлии Кузьменко из-за неявки прокурора.

27 мая суд перенес заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Кузьменко на 29 мая из-за неявки прокурора.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

  • Напомним, 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугарь, потому председательствовал судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.
  • Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • Дугарь получила документы о конце расследования.
  • Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля.
  • Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яну Дугар, адвокаты собрали сумму залога.
  • Адвокат Леонид Маслов заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.

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