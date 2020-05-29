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Espreso.tvОбществоСтрельба в Броварах: задержан уже 21 участник, - Геращенко

Стрельба в Броварах: задержан уже 21 участник, - Геращенко


фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Полиция задержала еще пятерых участников стрельбы в Броварах

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах, которые передвигались на джипе BMW", - написал он.

Геращенко добавил, что общее количество задержанных возросло до 21 человека.

  • В Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновений, появилось видео с места событий.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
  • 29 мая после стрельбы в Броварах по Киевской области ввели план-перехват.
  • Патрульные Житомирщины задержали пятерых участников стрельбы в Броварах.
  • Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Арсена Авакова о стрельбе в Броварах, отметив, что в столкновениях участвовали около ста парней.

 

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