Стрельба в Броварах: задержан уже 21 участник, - Геращенко
29 мая, 2020, 15:27
Полиция задержала еще пятерых участников стрельбы в Броварах
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах, которые передвигались на джипе BMW", - написал он.
Геращенко добавил, что общее количество задержанных возросло до 21 человека.
- В Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновений, появилось видео с места событий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
- 29 мая после стрельбы в Броварах по Киевской области ввели план-перехват.
- Патрульные Житомирщины задержали пятерых участников стрельбы в Броварах.
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Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Арсена Авакова о стрельбе в Броварах, отметив, что в столкновениях участвовали около ста парней.
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