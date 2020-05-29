Стрельба в Броварах: задержан уже 21 участник, - Геращенко

29 мая, 2020, 15:27

Полиция задержала еще пятерых участников стрельбы в Броварах

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах, которые передвигались на джипе BMW", - написал он.

Геращенко добавил, что общее количество задержанных возросло до 21 человека.