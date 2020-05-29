 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Бригада" в спортивных костюмах и выстрелы между жилыми домами: появилось видео стрельбы в Броварах

"Бригада" в спортивных костюмах и выстрелы между жилыми домами: появилось видео стрельбы в Броварах


фото: twitter.com/Artem_Shewa
В Броварах произошли массовые задержания из-за стрельбы и столкновений, появилось видео с места событий

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео видно, как группа лиц посреди улицы стреляет из оружия.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 мая, 2020 пятница

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

29 мая, 2020 пятница

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать