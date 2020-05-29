"Бригада" в спортивных костюмах и выстрелы между жилыми домами: появилось видео стрельбы в Броварах
29 мая, 2020, 10:55
В Броварах произошли массовые задержания из-за стрельбы и столкновений, появилось видео с места событий
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