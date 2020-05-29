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Espreso.tvОбщество"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило": Аваков прокомментировал стрельбу в Броварах

"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило": Аваков прокомментировал стрельбу в Броварах

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило"

Об этом он написал в Twitter.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!... Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило ", - написал он.

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