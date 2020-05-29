"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило": Аваков прокомментировал стрельбу в Броварах
29 мая, 2020, 11:14
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило"
Об этом он написал в Twitter.
"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!... Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило ", - написал он.
Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29 2020
Будем лечить !.
10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.
Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN
- В Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновений, появилось видео с места событий.
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