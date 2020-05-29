Киевские перевозчики позвали титушек со столицы и Винницкой области: Аваков доложил Зеленскому по стрельбе в Броварах

29 мая, 2020, 14:24

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"То, что происходило, даже стычками нельзя назвать. Это напоминало 1990-е", - заявил Зеленский.

Министр рассказал, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

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Он отметил, что в стычке участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла со столицы.

"Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их со столицы и Винницкой области", - отметил Арсен Аваков.

По информации министра, группа из Виннитчины - сотрудники одной из охранных фирм.

"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - сообщил министр внутренних дел.

Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы. Министр сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом об избрании задержанным меры пресечения.

Также, по словам главы МВД, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области.

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"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать", - сказал министр.

Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных. Правительство, со своей стороны, должно предоставить помощь гражданам, пострадавшим в результате столкновения.

"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой стычке", - отметил Владимир Зеленски .

Напомним, в Киевской области объявлен план-перехват из-за стрельбы в Броварах

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