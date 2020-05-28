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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: рассмотрение изменения меры пресечения для Кузьменко перенесли

Дело Шеремета: рассмотрение изменения меры пресечения для Кузьменко перенесли


фото: reuters
Печерский районный суд перенес заседание по рассмотрению изменения меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на 29 мая

Об этом Укринформу сообщил адвокат Тарас Беспалый.

"Заседание не состоялось в связи с неявкой прокурора. Перенесли на завтра, на 29 мая, на 13:45", - сказал Беспалый.

  • Напомним, 25 мая прокуроры отказались прийти на заседание суда по Дугар, потому председательствовал судья Новак, который выпустил ее из СИЗО под домашний арест.
  • Ранее следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугар по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • Дугар получила документы о конце расследования.
  • Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля.
  • Печерский райсуд Киева назначил залог в 168 тыс. грн подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яну Дугар, адвокаты собрали сумму залога.
  • Адвокат Леонид Маслов заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства
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