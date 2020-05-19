Сколько еще в Украине завербованных журналистов, - Княжицкий об интервью Гордона с Гиркиным
Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Вчера вся страна отмечала День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. А позавчера - День памяти жертв политических репресий.И именно вчера на частном канале гражданина Украины Дмитрия Гордона выходит интервью с российским террористом Гиркиным. А до этого - известное интервью "интервью с госпожой Поклонской. То, что это интервью вышло вчера, очевидно и понятно, было обычной и понятной насмешкой", - отметил политик.
По мнению народного депутата, то, что интервью, взятое гражданином Украины и затем перепечатанное украинскими медиаресурсами, вообще появилось, свидетельствует о том, что эти медиаресурсы прямо способствуют терроризму.
Княжицкий подчеркнул, что любая популяризация терроризма является его содействием и может считаться основанием для возбуждения уголовного дела.
"Некоторые говорят, что якобы Дмитрий Гордон делал это по заказу украинских спецслужб, чтобы отправить материалы этого интервью в Гаагу. Что отправить в Гаагу? Рассказы о том, что Крым не виноват в российской агрессии? Рассказы о том, что Гиркин решил прийти сюда на Украину, потому что здесь была такая плохая украинская власть и что он еще захватит Киев и Одессу?" - отметил депутат.
"Украинские спецслужбы просят украинского журналиста оправдывать Кремль? Может и так, но тогда это не украинские спецслужбы! Это не журналистика!" - подчеркнул Княжицкий.
"Вы можете себе представить, что в демократическом обществе спецслужбы признаются в том, что использовали журналистов? Во-первых, вопрос журналистской этики. И для нас интересно: сколько еще завербованных украинских журналистов есть в спецслужбах. Пусть дадут на это прямой и конкретный ответ. А может, их вербовали не украинские спецслужбы, а российские? А может, когда эти, так называемые, журналисты занимаются политической деятельностью, они это тоже делают по заданию украинских спецслужб?" - отметил нардеп.
Николай Княжицкий сообщил, что фракция "Европейская Солидарность" обратилась с вышеприведенными вопросами в Службу безопасности Украины, Офис генпрокурора и все другие украинские государственные органы.
- Напомним, 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.
- В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковского и 19-летнего Юрия Поправко
- Служба безопасности проведет проверку в связи с интервью, которое Гордон взял в Гиркина (Стрелкова)
- Вечером 18 мая активисты собрались возле офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным
- Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.
- В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным: прокурор Гюндуз Мамедов отметил, что это ценная информация, которую включат в расследование.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-