Сколько еще в Украине завербованных журналистов, - Княжицкий об интервью Гордона с Гиркиным

19 мая, 2020, 11:17

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что его партия отправила официальные запросы в правоохранительные органы по поводу интервью Гордона с российским террористом Гиркиним

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Вчера вся страна отмечала День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. А позавчера - День памяти жертв политических репресий.И именно вчера на частном канале гражданина Украины Дмитрия Гордона выходит интервью с российским террористом Гиркиным. А до этого - известное интервью "интервью с госпожой Поклонской. То, что это интервью вышло вчера, очевидно и понятно, было обычной и понятной насмешкой", - отметил политик.

По мнению народного депутата, то, что интервью, взятое гражданином Украины и затем перепечатанное украинскими медиаресурсами, вообще появилось, свидетельствует о том, что эти медиаресурсы прямо способствуют терроризму.

Княжицкий подчеркнул, что любая популяризация терроризма является его содействием и может считаться основанием для возбуждения уголовного дела.

"Некоторые говорят, что якобы Дмитрий Гордон делал это по заказу украинских спецслужб, чтобы отправить материалы этого интервью в Гаагу. Что отправить в Гаагу? Рассказы о том, что Крым не виноват в российской агрессии? Рассказы о том, что Гиркин решил прийти сюда на Украину, потому что здесь была такая плохая украинская власть и что он еще захватит Киев и Одессу?" - отметил депутат.

"Украинские спецслужбы просят украинского журналиста оправдывать Кремль? Может и так, но тогда это не украинские спецслужбы! Это не журналистика!" - подчеркнул Княжицкий.

"Вы можете себе представить, что в демократическом обществе спецслужбы признаются в том, что использовали журналистов? Во-первых, вопрос журналистской этики. И для нас интересно: сколько еще завербованных украинских журналистов есть в спецслужбах. Пусть дадут на это прямой и конкретный ответ. А может, их вербовали не украинские спецслужбы, а российские? А может, когда эти, так называемые, журналисты занимаются политической деятельностью, они это тоже делают по заданию украинских спецслужб?" - отметил нардеп.

Николай Княжицкий сообщил, что фракция "Европейская Солидарность" обратилась с вышеприведенными вопросами в Службу безопасности Украины, Офис генпрокурора и все другие украинские государственные органы.

Напомним, 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.

В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковского и 19-летнего Юрия Поправко

Служба безопасности проведет проверку в связи с интервью, которое Гордон взял в Гиркина (Стрелкова)

Вечером 18 мая активисты собрались возле офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным

Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.

В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным: прокурор Гюндуз Мамедов отметил, что это ценная информация, которую включат в расследование.

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