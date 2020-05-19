СБУ: Интервью с Гиркиным - это инициатива Гордона

19 мая, 2020, 12:50

В Службе безопасности Украины заявили, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона", - говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны.

Напомним, 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.

В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковского и 19-летнего Юрия Поправко

Служба безопасности проведет проверку из-за интервью, которое Гордон взял в Гиркина (Стрелкова)

Вечером 18 мая активисты собрались возле офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным

Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.

В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным: прокурор Гюндуз Мамедов отметил, что это ценная информация, которую включат в расследование.

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