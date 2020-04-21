Я отвечу жестко, - Труба заявил о возможном вручении ему подозрения

21 апреля, 2020, 11:44

Ексдиректор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о возможном вручении ему подозрения в ближайшее время

Об этом бывший глава ГБР Роман Труба сообщил в Telegram.

"В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении", - отметил бывший глава ГБР.

Он заявил, что "принимает вызов".

"Я отвечу жестко", - добавил Труба.

Напомним, Роман Труба был уволен с должности директора ГБР, после серии "сливов" из Телеграмм-канала "Трубу прорвало"

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