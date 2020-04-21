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Espreso.tvОбществоЯ отвечу жестко, - Труба заявил о возможном вручении ему подозрения

Я отвечу жестко, - Труба заявил о возможном вручении ему подозрения


фото: dbr.gov.ua
Ексдиректор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о возможном вручении ему подозрения в ближайшее время

Об этом бывший глава ГБР Роман Труба сообщил в Telegram.

"В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении", - отметил бывший глава ГБР.

Он заявил, что "принимает вызов".

"Я отвечу жестко", - добавил Труба.

  • Напомним, Роман Труба был уволен с должности директора ГБР, после серии "сливов" из Телеграмм-канала "Трубу прорвало"
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову
  • 13 января народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил , что в Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы
  • 23 января адвокат Петра Порошенко заявил, что канадские эксперты подтвердили идентичность голоса Романа Трубы на записях
  • На последней «порции» сливов на Телеграмм-канале обнародовали информацию, что, якобы, Роман Труба блокировал расследование в отношении главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамия
  • 28 января ексдиректор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд из-за указа президента об увольнении с должности
  • В феврале руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы устанавливают достоверность записанного якобы в кабинете экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы

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