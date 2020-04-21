Я отвечу жестко, - Труба заявил о возможном вручении ему подозрения
21 апреля, 2020, 11:44
Ексдиректор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о возможном вручении ему подозрения в ближайшее время
Об этом бывший глава ГБР Роман Труба сообщил в Telegram.
"В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении", - отметил бывший глава ГБР.
Он заявил, что "принимает вызов".
"Я отвечу жестко", - добавил Труба.
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