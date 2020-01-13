В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы, - Гончаренко
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины ", - написал Гончаренко.
Также он отметил, что записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно нарушал закон.
"В этом случае просто увольнение из должности - недостаточно. Считаю, что беспристрастное расследование действий Трубы и других фигурантов - это дело чести для правоохранителей", - добавил Гончаренко.
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