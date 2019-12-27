Зеленский назначил и.о. председателя ГБР вместо Трубы
27 декабря, 2019, 11:20
Президент Владимир Зеленский назначил временной главой Госбюро расследований Ирину Венедиктову
Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента .
"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований", - говорится в указе.
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