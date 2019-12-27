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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил и.о. председателя ГБР вместо Трубы

Зеленский назначил и.о. председателя ГБР вместо Трубы


фото: liga.net
Президент Владимир Зеленский назначил временной главой Госбюро расследований Ирину Венедиктову

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента .

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований", - говорится в указе.

 

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