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Espreso.tvОбществоПленки Трубы: Сытник заявил, что детективы НАБУ устанавливают достоверность записей

Пленки Трубы: Сытник заявил, что детективы НАБУ устанавливают достоверность записей


фото: reuters
Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы устанавливают достоверность записанного будто в кабинете ексочильника Держбюро расследований Романа Трубы

Об этом передает hromadske.

"У нас постоянно есть вбросы записей первых лиц. При этом никто не может показать ни одного решения суда, на основании чего это делалось. Мы себе такого не позволяем по одной причине. Если нас поймают на прослушке без решения суда - это тюрьма для детектива. Я употребляю дополнительные меры, чтобы таких нарушений никогда не было", - отметил Сытник.

Он добавил, что в рамах расследования эксперт должен исследовать запись и определить, на основании чего ее сделали - должно быть решение суда. Также детективы устанавливают достоверность записанного.

"Одним из важных аспектов этого расследования является происхождение этих пленок. Возможно, мы контактировать с СБУ. Незаконная прослушка - это их мандат преследования", - сказал руководитель НАБУ.

  • Напомним, Роман Труба был уволен с должности директора ГБР после серии "сливов" из телеграмм-канала "Трубу прорвало"
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову
  • 13 января народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.
  • 23 января адвокат Петра Порошенко заявил, что канадские эксперты подтвердили идентичность голоса Романа Трубы на записях.
  • На последней "порции" сливов на телеграмм-канале обнародовали информацию, что, якобы, Роман Труба блокировал расследование в отношении председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамия.
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