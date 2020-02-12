Пленки Трубы: Сытник заявил, что детективы НАБУ устанавливают достоверность записей
Об этом передает hromadske.
"У нас постоянно есть вбросы записей первых лиц. При этом никто не может показать ни одного решения суда, на основании чего это делалось. Мы себе такого не позволяем по одной причине. Если нас поймают на прослушке без решения суда - это тюрьма для детектива. Я употребляю дополнительные меры, чтобы таких нарушений никогда не было", - отметил Сытник.
Он добавил, что в рамах расследования эксперт должен исследовать запись и определить, на основании чего ее сделали - должно быть решение суда. Также детективы устанавливают достоверность записанного.
"Одним из важных аспектов этого расследования является происхождение этих пленок. Возможно, мы контактировать с СБУ. Незаконная прослушка - это их мандат преследования", - сказал руководитель НАБУ.
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