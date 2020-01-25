"Смотри, здесь есть Арахамия". В свободный доступ выложили то, как шеф ГБР блокировал расследование в отношении председателя фракции "Слуги народа"

25 января, 2020, 13:17

Среди новой порции стенограмм и записей разговоров с участием бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, обнародованной Telegram-каналом "Трубу прорвало" в субботу, 25 января 2020 года, есть его устное распоряжение не трогать одного из лидеров президентской партии "Слуга народа", народного депутата Давида Арахамию, который сейчас возглавляет парламентскую фракцию данной политсилы

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Этот файл посвящено тому, как руководитель Первого управления организации досудебных расследований Олег Корецкий останавливает внесения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) дела, где фигурирует Арахамия. Такой приказ ему отдает Труба. Действие происходит 6 сентября 2019 года.



"Труба: там есть какая ситуация. Есть Министерство инфраструктуры. Есть там - Укртрансинспекция, какая-нибудь хе * ня.

Корецкий: грузовое движение проверяет. Перевозки.

Труба: наверное не только. Думаю, там широкие полномочия. Да, там пришли с информацией к тому начальнику по системе той подати, которая там существуют. Я ему (следователю - ред.) дал справки: какая-то общая по системе, по уголовным производствах в отношении действий тех работников. Они хотят, чтобы мы те все производства объединили. Но объединять это никто не будет. На хера нам та мелочь. Они хотят, чтобы мы внеслись. Но без особой затраты человеческих ресурсов. Ну, бл * дь, потому что у нас их нет.

Корецкий: отсылать их не будем.

Труба: Ну смотри, как по мне - отмывание ... Я считаю, что надо внестись.

Корецкий: Я же говорю, мы внесемся. И подумаем, как правильно.

Труба: вот, здесь есть Арахамия. Ты читал?

Корецкий: Я читал. Мы внесемся. Куда мы денемся.

Труба: Давай все же подождем.

Корецкий: Хорошо. Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока Вы скажете ".