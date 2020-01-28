Труба подал иск в Верховный Суд из-за увольнения с должности директора ГБР

28 января, 2020, 09:35

28 января экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд из-за указа президента об увольнении с должности

Об этом бывший директор ГБР Роман Труба сообщил в соцсетях.

"Подал иск в Верховный Суд о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

По словам Трубы, снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев "различных групп".

Экс-директор ГБР добавил, что должна быть правовая оценка его увольнения.

"Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - заявил Труба.