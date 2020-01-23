Адвокат Головань: Канадские эксперты подтвердили идентичность голоса Романа Трубы на записях, что доказывает политический характер преследования Порошенко

23 января, 2020, 13:28

Международные эксперты FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC подтвердили идентичность голоса Романа Трубы на записях из его кабинета, на которых экс-руководитель ГБР обсуждает с представителями Офиса президента и другими представителями нынешней власти политическое преследование Петра Порошенко

Об этом заявил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время пресс-конференции по поводу опубликованных результатов журналистского расследования по анализу "пленок Трубы", пишет пресс-служба партии.

"Вчера журналисты телеканала "Прямой" опубликовали заключение международной компании, и этот вывод эксперта с помощью самых передовых методов инструментария, используемых ведущими спецслужбами западных стран и экспертными учреждениями, в отношении идентификации голосов и изучения аудио- и видеозаписей установил, что все эти опубликованные в сети записи "Трубу прорвало" были установлены четко и категорично, что там говорит именно Роман Труба. Использовались биометрические методики исследования, при которых не участвует человек в исследовании", - сказал адвокат.

Он отметил, что в аудиозаписях чиновники обсуждали возможности организации политического преследования против пятого Президента Украины Петра Порошенко.

"С высокой степенью вероятности, практически категорически, был сделан экспертом канадским вывод, что в опубликованных видеоклипах, в которых лица, которые были записаны, сговаривались о политических преследованиях в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности и организации преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко и не только.

Мы знаем, что в тех опубликованных клипах речь шла и о других уголовных производствах, на которых осуществлялось исходя из содержания тех разговоров незаконное влияние. Там точно установлено, что звучит голос Романа Трубы и это такой категоричный вывод без оговорок, без каких-либо оговорок сделал канадский эксперт ", - отметил Головань.

Анализ, предоставленный международной экспертной службой, был сделан на основе публичных выступлений экс-главы Государственного бюро расследований, и анализ идентичности голосов других вероятных участников разговора будет сделан в ближайшее время.

"Теперь этот вывод является серьезным доказательством того, что эти пленки являются автентичными, общество в этом не сомневалось. Для того чтобы идентифицировать господина Романа Трубу в этих разговорах использованы были те открытые записи, например, брифинги, которые он делал в должности. И это открывает для нас дальнейшие возможности, мы знаем, что были последние провокации с вызовами Петра Порошенко на допрос, различные лживые слухи о том, что он не появляется. В то время когда ему даже надлежащим образом не вручались повестки о вызовах ", - сказал он.

Игорь Головань напомнил, что Петр Порошенко лично посетил ГБР "для того, чтобы заставить следователей ГБР действовать законно и получить повестки".

"Там много комментировал господин Корецкий, который тоже предположительно является активным участником тех разговоров, которые были опубликованы. Где, вероятно, идет речь о его участии в организации политических преследований и незаконных действий. А также идет речь о том, что он лично ездил в офис президента с докладами о том, как он выполняет незаконные действия. Для нас теперь открывается возможность, имея образцы комментариев телеканалам, это открывает возможность делать соответствующую экспертизу и идентифицировать, а также перевести его статус с вероятного на точно установленный", - добавил адвокат.